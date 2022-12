Radja Nainggolan | “Con la Juve di oggi la Roma di Spalletti avrebbe vinto lo Scudetto”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Nei miei anni abbiamo sempre avuto squadre fortissime, ma lo era anche la. Con lantus diavremmo semprelo, invece siamo sempre arrivati secondi. C’era tanta qualità. Strootman prima dell’infortunio era fortissimo, forse il migliore della squadra. De Rossi era un esempio di qualità e ti trasmetteva ilnismo. Davanti c’era Totti che aveva una classe infinita. L’unica pecca è stata non avernulla”. Lo ha detto l’ex centrocampista dellain una diretta instagram con la pagina ‘Tradizionenista’. Poi aggiunge: “Con Walter Sabatini ci siamo risentiti poco fa. E’ stato uno dei direttori più bravi che ho avuto, uno che capisce di calcio. Poi è ...

