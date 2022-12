Nuoto | Mondiali vasca corta | Lorenzo Mora argento nei 100 dorso**

L'argento della staffetta più atipica, quella cioè possibile soltanto in vasca corta. Aidi Melbourne in vasca corta, matura la terza medaglia e con un record europeo, dietro gli Usa d'oro e con record mondiale. Un avvio della seconda sessione di finale davvero emozionante per l'...Leggi ancheMelbourne 2022, Paltrinieri oro e staffetta trionfaMora, Martinenghi, Di Pietro e Cocconcelli firmano anche il nuovo record europeo MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Italia subito sul podio ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA 10.25: Tra poco la finale dei 100 dorso donne. Gara incertissima. Al via Stadden (Usa), Masse (Can), Curzan ...