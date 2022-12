Messi a una partita dal mito di Maradona - Sport - quotidiano.net

Leo guida l'Argentina: segna su rigore l'1 - 0 e ispira il 3 - 0 alla Croazia. Doppietta di Alvarez. Albiceleste in finale otto anni dopo il ...'C'eravolta ilspaurito, quello che - per carità - è forte, fortissimo, il più forte, il "quasi Maradona" però... "però gli manca qualcosa", "però se la fa sotto alla prima difficoltà", "...ANCONA - Tentato furto a Posatora i ladri messi in fuga da un residente. Prendono di mira un appartamento al piano terra ma una volta scoperti si danno alla fuga. A raccontare l’episodio ...Spregiudicatezza offensiva, grande fiducia nei propri mezzi. E un Lionel Messi che, in campo, sforna un'invenzione al minuto.