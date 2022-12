«Marocco | Ouhani è un giocatore coraggioso»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Le parole di Tarik Tissoudali, attaccante marocchino del Gent, sulle qualità del centrocampista Azzedine Ounahi Tarik Tissoudali, attaccante marocchino del Gent, si è aggiunto alla lista di coloro che a Qatar 2022 stanno descrivendo le qualità di Ounahi. Il famoso numero 8, del quale Luis Enrique non sapeva il nome, ma che al termine della gara che ha visto eliminare la sua Spagna ha definito «unincredibile». Tissoudali, che in nazionale ha giocato con lui in Coppa d’Africa e nelle qualificazioni Mondiali, va oltre: «L’ho visto al primo allenamento: alcuni erano scettici perché sembra troppo magro ma è unche ha coraggio, osa sempre il passaggio». Un’ascesa fulminea, la sua, pensando che solo un anno e mezzo fa giocava ancora nella terza divisione francese, prima di approdare in Ligue 1 con l’Angers. Nel marzo del 2022 i più ...