Manovra | Bruxelles promuove i conti ma boccia le misure su Pos | multe e contante

Bocciate le misure sui pagamenti Inoltre, spiega sempre, la Finanziaria del governo Meloni "include misure che non sono coerenti con la parte strutturale delle precedenti raccomandazioni di .... La Commissione europea approva ladel governo Meloni. "Nel complesso è in linea" con attese e richieste, in termini di riduzione della spesa pubblica e attenzione agli investimenti ...La Finanziaria "è in linea con le raccomandazioni", fa sapere la Commissione europea che esprime giudizio favorevole sui provvedimenti legati alla crisi energetica. Ma invita il governo a fare di più ...Il governo Meloni incassa l'apprezzamento, ma non totalmente. "Il Parlamento nazionale dovrebbe quindi tenere conto di questa discussione sulla manovra" ...