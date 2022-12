L’immenso Dolore Di Enzo Salvi | Morto Il Padre!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Momento doloroso per la famiglia di, il comico e attore originario di Ostia. Poche ore fa si é spento all’età di 86 anni il padre Antonio. Tanti i messaggi di cordoglio, giunti dai tanti fan die da gente dello spettacolo. Non solo, anche il nipote Manuel, ha voluto lasciare uno struggente ricordo di nonno Antonio. Ecco i dettagli sulla vicenda!dice addio al suo papàa 86 anni Lutto per. Nelle scorse ore éimprovvisamente il padre Antonio. L’uomo aveva 86 anni. A darne l’annuncio proprio il comico che, su Instagram, ha postato una foto con il suo papà, corredata da queste semplici ma commoventi parole: Ciao papà mio. Te ne sei andato all’improvviso, senza di te non so se ce la farò Il ...