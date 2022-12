Calciomercato.com

... in quel match Iling - Junior, entrato a 20' dalla fine, aveva regalato un assist a Milik trascinando laa una parziale rimonta. Finora in A è sceso in campo in due occasioni: nel 4 - 0 in casa ...Calciomercato Juventus, fumata nera per il: il giocatore si muoverà quasi gratis dal Bayern Monaco. Cherubini è in allerta La Juventus è alla ricerca di difensori per la prossima stagione. Non solo centrali, ma anche e soprattutto ... Juve, rinnovo ad un passo per Danilo | Primapagina Massimiliano Allegri non molla e attende con ansia l'arrivo di gennaio: previsto il grande ritorno, tutto pronto per la rimonta.La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...