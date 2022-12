Grey’s Anatomy 19 quando ricomincia su Disney+?

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Grey's19sunel 2023? Scopri tutti i dettagli sull'uscita delle puntate inedite in streaming in italiano! Tvserial.it.

È tempo di confessioni per Ellen Pompeo . Come ormai noto la protagonista assoluta diè pronta a lasciarsi alle spalle il capitolo più importante della sua carriera. La diciannovesima stagione vedrà infatti Meredith apparire sempre meno e, dopo gli 8 episodi previsti, la ...Dopo 19 stagioni, Ellen Pompeo lascerà. Infatti, l'attrice tornerà a vestire i panni della dottoressa Meredithnell'episodio che andrà in onda il 23 febbraio prossimo, per poi tornare per l'ultima volta nel finale di ...