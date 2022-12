Grande Fratello Vip | Riccardo Fogli da record | squalificato dopo meno di 24 ore dall’ingresso in casa Edoardo Tavassi reagisce così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La presenza diall’interno delladelVip è stata breve, ma ‘intensa’. L’ex cantate dei Pooh, infatti, è statodal gioconem24 ore dal suo ingresso. Entrato nella puntata di lunedì 12 dicembre,, si stava ambientando e stava iniziando a conoscere i compagni d’avventura quando è successo il patatrac. Mentre era in cucina a parlare con Antonino, Wilma e Charlie, ha inavvertitamente pronunciato una frase blasfema subito notata dal pubblico dae fatta circolare sui social. Venuta al corrente, la produzione del reality non ha potuto far altro che prendere un provvedimento epoche ore la decisione della squalifica. A comunicarlo al ...