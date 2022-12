Gb | a novembre l' inflazione frena al 10 | 7%

l'in Gran Bretagna è cresciuta del 10,7% anno su anno, in frenata rispetto all'11,1% segnato di ottobre, che rappresentava il livello più alto raggiunto negli ultimi 41 anni. Il ...Cosa e' cambiato dalla riunione del FOMC diPer quanto riguarda i dati, il FOMC ha visto solo un ulteriore rapporto sull'e sull'occupazione dae ha ricevuto l'ultimo ...Gli investitori sono più ottimisti dopo i dati sull'#inflazione migliori del previsto, ma rimane l'attesa per la decisione della Fed di oggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...