Fidene | Campiti non risponde al gip sui punti chiave della sparatoria Donati gli organi della quarta vittima

Le accuse: 'Situazione gravissima' La procura contesta a Claudioi reati di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, tentato omicidio e porto abusivo d'armi. ...Si è tenuto stamani, a Roma, l'interrogatorio per la convalida dell'arresto di Claudio, in merito alla sparatoria di domenica, avvenuta a, in cui ha ucciso 3 donne, durante un'...Circa sessanta minuti, questa la durata della confusa udienza di convalida tenuta oggi nel carcere di Regina Coeli a Roma per Claudio Campiti, il 57enne accusato dell’omicidio di quattro donne, avvenu ...La procura di Roma contesta al 57enne gli omicidi volontari aggravati dai futili motivi e dalla premeditazione e i reati di tentato omicidio e di porto ...