(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Speriamo che il 2023 sia l’anno della svolta per il 5G perché ilinha bisogno di connettività per aumentare la produttività e restare competitivo nel mondo”. Lo afferma Gianluca, amministratore delegato di, a ‘Telco per l’Italia’. “Per avere tutti i benefici di questa tecnologia, però, bisogna realizzare la rete 5G standalone che rende necessari, ancora una volta, ingenti investimenti da parte degli operatori. Per questo, chiediamo alle istituzioni di aiutarci a investire le nostre risorse, adeguando in primo luogo i limiti elettromagnetici ai livelli europei”. Tra i temi trattati dall’AD dinel suo intervento, anche il rapporto tra Telco e Over the Top. “La quantità di dati che passa sulla nostra rete è quadruplicata in pochi anni, sottolinea ...

Teleborsa

Lo afferma Gianluca, amministratore delegato di, a "Telco per l'Italia". "Per avere tutti i benefici di questa tecnologia, però, bisogna realizzare la rete 5G standalone che rende ...Lo ha affermato Gianluca, amministratore delegato di, a 'Telco per l'Italia'. "Per avere tutti i benefici di questa tecnologia, però, bisogna realizzare la rete 5G standalone che rende ... Telco, Corti (WINDTRE): "Senza 5G efficiente a rischio competitività Made in Italy" ROMA - “Speriamo che il 2023 sia l’anno della svolta per il 5G perché il made in Italy ha bisogno di connettività per aumentare la produttività e restare ...(Teleborsa) - "Speriamo che il 2023 sia l’anno della svolta per il 5G perché il made in Italy ha bisogno di connettività per aumentare la produttività e restare competitivo nel mondo”. Lo afferma Gian ...