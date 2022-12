Con Regragui è iniziata una nuova era per il calcio africano

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Sono ormai più di due decenni che in Europa ci chiediamo perché non si sia ancora avverata la profezia di Pelé, che nel 1990 aveva pronosticato una Nazionale africana sul tetto del mondo entro il 2000. A che punto è il? Da questa domanda partono tutte le analisi delle partecipanti africane alla vigilia di ogni edizione della Coppa del Mondo. L’argomento che raramente è stato toccato, però, è che ruolo giocano gli allenatori africani nel processo di crescita delle proprie selezioni. La risposta è ancora in parte sconfortante. Oscurati dall’ingombrante presenza di molti allenatori occidentali che intraprendono veri e propri percorsi turistici nel continente ottenendo ...