Ciclismo | Primož Rogli? | “Non mi sento ancora vecchio | posso competere con i migliori per almeno altre quattro stagioni”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ci vorràdel tempo per capire i prossimi obiettivi di?. Lo sloveno, costretto a sottoporsi nei mesi scorsi a un’operazione alla spalla dopo la caduta nella sedicesima tappa Vuelta a España 2022, non puòpermettersi di pianificare il calendario della nuova stagione. Nel frattempo però, il classe 1989 ha ricevuto finalmente l’ok dei medici per tornare in sella alla bicicletta e ora il suo l’obiettivo sarà quello di farsi trovare pronto per il secondo raduno della sua squadra, la Jumbo Visma, in programma a inizio gennaio. Intervistato da WielerFlits,? ha parlato del nuovo anno: “Ho avuto una pausa di fine stagione molto più lunga del solito, ma a volte un approccio differente può dare buoni risultati. Il 2023 potrebbe essere una stagione in cui sarà difficile fissare ...