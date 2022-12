(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 13 dicembre 2022 "Le dico cosa non, nonchi è disposto a farsi pagare biglietti aerei in rubli e chibottiglie die chi ospita in tv i responsabili ...

ilGiornale.it

... le parole di Enricodel Pd al Senato al ministro. / SenatoDietro le quinte, intanto, maggioranza e opposizione, con la regia die l'avallo di ... Mentre il dem Enricoattacca duramente Conte, ricordando che chiedere lo stop agli aiuti alla ... Borghi (Pd) a Crosetto: "Qui non troverà chi scambia vodka con lambrusco" "Le dico cosa non troverà, non troverà chi è disposto a farsi pagare biglietti aerei in rubli e chi scambia bottiglie di vodka e lambrusco e chi ospita in tv i responsabili della guerra e nemmeno chi ...Intesa in Parlamento, fuori solo l'ex premier che prova a spaccare il Pd e finisce isolato È un fronte amplissimo e trasversale quello che si è saldato ieri alla luce del sole, nelle aule parlamentari ...