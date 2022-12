Auto danneggiata | Carabinieri individuano autore a Solofra

IlPescara

A seguito di mirata attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, i Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra sono risaliti all'identificazione dell'...... tra affitto,, spesa e bollette, facevo fatica ad arrivare a fine - mese". La soluzione l'ha ... Una società può ritenersidal fatto che il dipendente pubblichi foto su Onlyfans Anche ... Movida a Pescara Vecchia, un'altra auto danneggiata: questa volta nel parcheggio della golena sud Una donna di 32 anni è morta e la madre è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri ad Arsiero ...Armato di punteruolo aveva danneggiato in più parti l'auto del dirigente del comune di Solofra, che lo aveva diffidato per aver realizzato una costruzione risultata ...