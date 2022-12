(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La sfida è garantire una vita senza ansie e senza preoccupazioni non soltanto agliche vivono da soli, ma soprattutto ai figli e familiari - i cosiddetti Caregiver - che si prendono cura di loro. Si chiama Aida Care, la soluzione hi-tech sviluppata da International Care Company per stare vicino ai piùanche da lontano: "E' il primoche abbina la domotica, ormai tutti noi parliamo di domotica nella casa, ma ha una centrale operativa che è in grado h24 di poter intervenire", ci spiega Gualtiero Ventura, presidente di International Care Company."Il nostro pensiero è stato cercare di offrire al Caregiver non professionale, quindi il figlio che si occupa del proprio genitore e vive da solo ed è autosufficiente ma vive nella paura quotidiana che possa succedere qualcosa al proprio caro - ci precisa Giorgia Ventura, ...

Il Sole 24 ORE

Chiamata anche Mers (Middle East Respiratory Syndrome),dal Qatar ed è causata da un ... ad essere maggiormente a rischio di vita sono glie le persone con patologie. Per il momento, non ...A Milano e Firenze l'eta'a 33,3 anni) proprio perche' le giovani coppie sono frenate anche ... restando sempre piu' prigioniera della trappola demografica: piu'e meno giovani, piu' ... Anziani, arriva un sistema integrato per la protezione a distanza - Il Sole 24 ORE Chieti. L’8 per cento degli over 80 della provincia di Chieti, pari a circa 2.700 persone, non ha alcuna protezione contro il Covid perché non ha ricevuto ...Toano, i due sono accusati di sequestro e soppressione del cadavere del pensionato. La Cassazione ha rigettato il ricorso contro la decisione del Riesame ...