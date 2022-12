Accoltellò 5 persone tra cui un bimbo | il somalo Somane Duula assolto per infermità

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Rimini, 14 dic —per vizio totale di mente: è la decisione presa dal Tribunale di Rimini per, profugodi 27 anni che l’11 settembre dello scorso annosenza alcun motivo cinquesul filobus che collega Rimini e Riccione. Ilper— che quel pomeriggio riuscì quasi ad ammazzare undi cinque anni, Tamin Abu Bakar, recidendogli di netto la carotide (il piccolo lottò per una settimana tra la vita e la morte) — resterà ricoverato al Rems di Reggio Emilia su disposizione del gip Raffaella Ceccarelli. Dalla perizia psichiatrica eseguita dal professor Renato Ariatti nominato dal pm ...

Somale Duula, il 26enne somalo che seminò il terrore su un autobus e per le strade di Rimini è stato giudicato incapace di intendere e ...Quando l'interprete ha tradotto il dispositivo della sentenza del Gup Raffaella Ceccarelli, Somane Duula, il ragazzo somalo che l'11 settembre del 2021 ha aggredito cinquee Tamin, 6 anni, ferendolo gravemente al collo con un coltello, è scoppiato in un pianto a dirotto. Poi ha iniziato ad urlare come un ossesso, proprio come aveva fatto quando la polizia la ...