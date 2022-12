Terra Amara | Trama Puntate dal 26 al 30 Dicembre 2022 | Mujgan Sequestrata!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 13 dicembre 2022)dal 26 al 30è sotto sequestro e Yilmaz prova a fare di tutto per salvarla. Intanto tra Zuleyha e Nihal le cose vanno molto male…va in onda anche nella settimana dal 26 al 30. Al centro dell’attenzione nel corso di questa settimana c’è il sequestro di, che sembra essere in serio pericolo. Nel frattempo i problemi tra Hunkar e Demir sembrano arrivare ad una soluzione, ma a Cukurova è difficile stare tranquilli. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Azize si allontana e così, dopo l’abbandono di Demir che ha ...