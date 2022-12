Sport in Costituzione | primo via libera dal Senato | 145 favorevoli | 0 contrari e 4 astenuti

Via libera all'unanimità dall'Aula del Senato al ddl per l'inserimento delloincon 145 sì e 4 astenuti. Il disegno di legge, composto di un solo articolo, ha ottenuto anche in commissione Affari costituzionali il voto compatto da parte di tutti i gruppi. ...... il DDL passa con 145 voti a favore e nessuno contrario Passa al senato il DDL per introdurre lonella. Con 145 voti a favore e nessuno contrario sarà riconosciuto dalla repubblica ...E' passato al senato il DDL atto ad introdurre lo sport nella costituzione. Con 145 voti a favore e nessuno contrario sarà riconosciuto dalla Repubblica Italiana il valore dello sport ...Lo sport e il suo valore educativo e sociale entrerà nella costituzione italiana: il DDL passa con 145 voti a favore e nessuno contrario Passa al senato il DDL per introdurre lo sport nella ...