Sophie Codegoni presto mamma | “Non metterò da parte la carriera”

(Di martedì 13 dicembre 2022) L?influencer, da poco diventata la nuova Bonas di Avanti un altro, diventeràper la prima volta a maggio 2023 di Celine, ma continuerò a dedicarsi al lavoro, per lei davvero importante. L'articolo proviene da DireDonna.

Stile e Trend Fanpage

Tags: ellen degeneres show morto twitch stephen boss Articolo precedenteincinta e Alessandro Basciano sul red carpet, i futuri genitori non contengono la gioia: fotoe Alessandro mostrano la loro enorme casa decorata per Natale e scatenano non poche polemiche sui ... La villa di lusso di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si ... Michelle Hunziker pubblica una foto con Trussardi che frena i fan della coppia: ecco le parole della conduttrice.Sophie Codegoni e Alessandro Basciano festeggiano il Natale nella loro nuova casa e ricreano un villaggio di Babbo Natale.