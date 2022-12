Smartphone in aereo | verso il via libera al 5G in volo

Leggi su fmag

(Di martedì 13 dicembre 2022) Erano considerati l’ultimo presidio di irreperibilità, un’oasi di pace in un mondo interconnesso (e a volte violentemente): adesso il dogma della modalità aerea sugliinizia a sgretolarsi sotto i colpi dell’Unione Europea che – con una mossa non da poco – apre al 5G sui veivoli insui cieli europei. Non vi saranno più scuse quindi per non controllare la mail o non ricevere chiamate: la svolta è possibile. Non certa, ancora. Ma procediamo con ordine. Cosa c’entra l’Europa con i telefonini sugli aerei? Di concreto c’è che la Commissione Europea ha stabilito che i Paesi membri (quindi anche l’Italia) entro il 30 giugno del prossimo anno dovranno riservare delle frequenze 5GHz per i veicoli, automobili e autobus, per l’esattezza, modificando una precedente decisione di esecuzione sulle bande di frequenza a 5 GHz, che rende disponibili ...