Returnal | rivelati i requisiti per la versione PC

Leggi su tuttotek

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sono stati finalmenteper laPC di, il porting vedrà l’utilizzo di risorse significative per poter girare al meglio sui nostri computer Come ben potete ricordare, ai recenti The Game Awards la stessa Sony ha annunciato l’uscita imminente per PC del famoso sparatutto roguelike di Housemarque. Quello che mancava ufficialmente era l’annuncio riguardo iprefissati per far girare laPC dial meglio delle nostre possibilità, e a ciò ci ha pensato Steam. Infatti sulla piattaforma sono comparsi iminimi e i consigliati per poter usufruire al meglio di questo videogioco, e non soltanto, poiché la pagina ufficiale del negozio ha anche confermato che il porting è gestito da Climax ...