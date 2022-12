Plus Innovation | Bari | “Industria 4 0 | software e processi di transizione digitale per imprese e start-up”

- Roma: nell'ambito degliDays 2022, organizzati dal Sole 24Ore in collaborazione con ... Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - L'Autorità ...We are excited to see what other opportunities the company's unwavering marketing, like the recent launch of Marketing Cloud, will bring to PTCI and our mission to create unbeatable ...Mobilité électrique, PropTech, audio, musique tels seront les secteurs représentés par les start-up régionales au Consumer Electronics Shows (CES) début janvier à Las Vegas. Accompagnées par ...« Volvo » : Tous les modèles en hybride Lors d’un cocktail dînatoire marqué par la présence de son excellence l’ambassadrice de Suède en Tunisie, ...