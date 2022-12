Agenzia ANSA

Levittime erano membri della stessa famiglia, compresi alcuni bambini, e sono state uccise dal crollo della loro casa nel quartiere di Binza Delvaux, nel distretto di Ngaliema. Il giornalista ...Come previsto da mesi, l'inverno ha cambiato le strategie di guerra russe come quelle ucraine. Nel momento in cui scriviamo, amesi dall'inizio delle ostilità, il fatto che non si sia arrivati ad alcun cessate il fuoco significa non soltanto che sul piano politico non ci siano presupposti affinch ciò possa accadere, ma ... Nove morti a Kinshasa in Congo a causa di inondazioni Almeno nove persone sono morte nella capitale della Repubblica Democratica del Congo, a Kinshasa, a causa di inondazioni: lo riferisce un giornalista dell'agenza di stampa Afp. (ANSA) ...“Per qualcuno le frontiere sono aperte, per altri neanche i porti dopo un naufragio sono disponibili”. È quanto emerge dalla sesta edizione del Rapporto Migrantes sul “Diritto d'asilo”, dedicato al mo ...