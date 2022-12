Mondiali 2022 | un tocco di azzurro in semifinale | Orsato arbitra Argentina-Croazia

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un pezzo d’Italia inaidi Qatar, l’arbitro Danielestasera dirigerà la delicata sfida. Il fischietto italiano, nato nel 1975 a Montecchio Maggiore, in Veneto, ha diretto fin qui due incontri: Qatar-Ecuador, match inaugurale di questa coppa del mondo, e-Messico, sfida della fase a gironi. L’arbitro italiano sarà assistito dai connazionali Alessandro Giallatini e Ciro Carbone. Con una lunga esperienza alle spalle,, della Sezione di Schio, ha esordito come arbitro di Serie A nel dicembre 2006 in Siena-Atalanta. A livello europeo vanta numerose presenze in Champions League (tra cui una finale nel 2020). Il 15 febbraio, dirigendo la sua 41esima gara ...

- Una giornata decisamente strepitosa per il nuoto italiano in apertura della 16esima edizione deia Melbourne, in Australia. Ben due ori e un record del mondo. La prima vittoria è arrivata ...Ad aprire lo show è il 28enne di Carpi, che non ancora appagato dall'aver già messo al collo in questa stagione due ori aidi Budapest e altri tre agli Europei di Roma, si è preso pure il ...Di Alessandro Bocci, Arianna Ravelli, Paolo Tomaselli, inviati a Doha, e Redazione Sport La diretta dei Mondiali in Qatar 2022 con tutte le partite, le news, le formazioni in campo e i protagonisti ...Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'oro nei 1500 stile libero ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. Il 28enne emiliano tocca in 14'16«88 davanti al francese ...