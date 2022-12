Modric | il nonno assassinato e la finale dei Mondiali | data importante per il croato

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il 18 dicembre è unaper la storia di Luka. È il giorno in cui ricorre la morte del(che si chiamava Luka, come il centrocampista del Real Madrid) e sarà quello in cui si giocherà ladeiin Qatar. Un appuntamento atteso da tutta la Croazia e che per l’ex pallone d’oro avrebbe un sapore speciale. A ricordarlo è il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Il 18 dicembre del 1990 la sua famiglia visse il dramma dell’omicidio deldidai ribelli serbi. L’omicidio si consumò davanti all’abitazione della famiglia, sulle pendici del monte Velebit, nel nord del paese e nel culmine della guerra d’indipendenza croata, iniziata nel 1991 e durata ...

Corriere dello Sport

Il 18 dicembre è una data segnata col circoletto rosso sul calendario da Luka. E' il giorno in cui ricorre la morte del(che si chiamava Luka, come il centrocampista del Real Madrid) e sarà quello in cui si giocherà la finale dei Mondiali in Qatar. Un appuntamento ...... unche lo accompagnava agli allenamenti, la scelta, per niente tormentata, tra pallacanestro ... è nato a Zara come Sasa Bjelanovic, Dado Prso e Luka, iniziando a giocare nelle giovanili ... Modric, il nonno assassinato e la finale dei Mondiali: l’incredibile coincidenza Il 18 dicembre è una data segnata col circoletto rosso sul calendario da Luka Modric. E' il giorno in cui ricorre la morte del nonno (che si chiamava Luka, come il centrocampista del Real Madrid) e sa ...Il 18 dicembre è una data segnata col circoletto rosso sul calendario da Luka Modric. E' il giorno in cui ricorre la morte del nonno (che si chiamava Luka, come il centrocampista del Real Madrid) e sa ...