Milan | Vranckx | “Devo solo concentrarmi per giocare di più” | News

Il centrocampista delda Dubai parla della lotta scudetto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2 - 1 contro ...Nella gara delcontro l'Arsenal ci sono però anche delle valutazioni che Pioli può cominciare a fare in vista del futuro. Tra i giocatori sotto osservazione c'è senza dubbio Aster, il ...Aster Vranckx ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine dell'amichevole contro l'Arsenal che il Milan ha perso con il risultato di 2-1. Queste le parole del giovane centrocampista ...Stefano Pioli dovrà scegliere quale centrocampista dovrà partire in prestito in vista della seconda parte di stagione ...