Messi trascina l’Argentina in finale | gol ed assist per la doppietta di Alvarez | la Croazia si arrende 3-0

Commenta per primo La semifinale con la Croazia è il trionfo assoluto di Lionel. Domina il gioco, illumina i compagni vedendo cose che gli altri non possono vedere,l'Argentina in finale dei Mondiali. E con Leo trionfa Lele , perché le prodezze della Pulce ...2022 - 12 - 13 22:00:42 Doveva essere il Mondiale di, e sta diventano il Mondiale di. Nel 3 - 0 dell'Argentina alla Croazia che vale la finale di Qatar 2022, Leo raggiunge Mbappé ...I sudamericani, in costante crescita, liquidano nel penultimo atto (3-0) una Croazia parsa invece ormai senza più energie ...Messi e Alvarez trascinano l'Albiceleste: il primo con un gol e un assist, il secondo con una doppietta. I sudamericani conquistano la finale iridata per la quinta volta nella propria storia ...