Meloni | pronti a intervenire se Ue inefficace sul gas

Ma siamoa intervenire al livello nazionale se le misure europee dovessero tardare o essere ...ha dichiarato che "non è stato un caso che il primo viaggio all'estero da presidente del ...Ma siamoa intervenire al livello nazionale se le misure europee dovessero tardare o essere inefficaci". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia, nelle comunicazioni alla Camera ...Il leader del M5s Giuseppe Conte è intervenuto in Aula dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni in vista del vertice Ue del 15 e ...Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "può andare a testa alta" in Europa "con la forza di una coalizione unita. Stiamo dimostrando proprio sui temi europei che ...