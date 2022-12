Le criptovalute e la parabola di Bankman-Fried John Ray | “Ftx peggio di Enron”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il re delle, Sam, fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, è stato arrestato alle Bahamas. Gli Usa hanno presentato accuse penali nei suoi confronti: frode e riciclaggio di denaro innanzitutto. Ma i capi d’accusa nei confronti del 30enne sono complessivamente 8. Da sin., Sam, fondatore ed ex ad di Ftx, arrestato alle Bahamas, eRay, avvocato liquidatore dell’aziendaRichiesta di estradizione L’arresto del giovane ex manager rampante apre un nuovo capitolo nella saga della piattaforma di trading discivolata in bancarotta. La società Ftx era ascesa alle cronache come una delle star dell’industria, l’azienda su cui fare affidamento nella giungla delle valute digitali. Adesso osservatori e analisti si ...

