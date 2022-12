Fusione nucleare | ecco cosa hanno scoperto gli scienziati Usa

(Di martedì 13 dicembre 2022) Gli Usaintrapreso “i primi passi verso una fonte di energia pulita che potrebbe rivoluzionare il mondo”. È quanto ha detto la sottosegretaria Usa per la sicurezza, Jill Hruby, commentando il successo dell’esperimento diin un laboratorio della California. Nell’esperimento sono stati usati 192 laser ad alta energia. Gli Stati Unitiannunciato l’importante scoperta sullacompiuta daglidel Lawrence Livermore Laboratory Ad annunciare l’importante scoperta compiuta dagliUsa è stata oggi la segretaria al Dipartimento americano per l’Energia, Jennifer Granholm. L’esperimento, compiuto nei laboratori della California, ha permesso di produrre, per la prima volta ...

- - > Scienziati spiegano la- Reuters . I ricercatori americani hanno annunciato una "svolta storica" nellacontrollata che permetta la produzione di energia pulita e meno costosa. "Si tratta di ...... in California, per la prima volta al mondo è riuscita a ottenere da una reazione dicontrollata più energia di quanta ne è stata introdotta nel sistema durante il processo. L'...Di Federico Rampini Se gli Stati Uniti e il Regno Unito cominceranno a costruire centrali a fusione nucleare, cadrà la resistenza degli italiani, dei tedeschi, dei… Leggi ...Fusione nucleare: cos'è e quale importante traguardo è stato raggiunto in laboratorio. Una pietra miliare per dare il via all'utilizzo pratico della reazione al fine di rilasciare energia.