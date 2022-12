Bollette luce e gas | l' Antitrust multa 7 società | «Per 2 | 6 milioni di clienti aumenti ingiustificati»

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sono circa 2,66i consumatori che hanno subutodi prezzo delleda parte delle autorità energetiche per i quali l'chiede la sospensione. Lo...

L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato sette provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie. Oltre sette milioni i consumatori… Leggi ...Se il gestore ci manda una lettera per spiegarci che il nostro contratto è in scadenza e verrà rinnovato a un prezzo più caro, alla luce del provvedimento Antitrust possiamo contestarla con solide bas ...