Audizioni su interventi in favore popolazioni Ischia | interviene Legnini

Corriere TV

Secondo Gino Puletti (Progetto Perugia), dalle(in particolare del rappresentante di ... quanto il fatto che l'incremento delle tratte presupponeinfrastrutturali e un nuovo piano ...Secondo Gino Puletti (Progetto Perugia), dalle(in particolare del rappresentante di ... quanto il fatto che l'incremento delle tratte presupponeinfrastrutturali e un nuovo piano ... Camera, le audizioni sul decreto per interventi urgenti a Ischia dopo la frana del 26 novembre La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati continua oggi le audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 186 del 2022 recante interventi urgenti in ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...