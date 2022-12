Addio ad Angelo Badalamenti | compositore della musica di ‘Twin Peaks’

(Di martedì 13 dicembre 2022), ildie di ‘Mulholland Drive’ di David Lynch, è morto a 85 anni. Lo riporta Hollywood Reporter, sottolineando che il pianista statunitense è deceduto nella sua casa in New Jersey. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Badalamenti , il compositore e autore di temi musicali leggendari, tra cui quello memorabile di Twin Peaks , e collaboratore abituale di David Lynch, è morto all'età di 85 anni la scorsa ...adBadalamenti, il compositore della musica di "Twin Peaks" e di 'Mulholland Drive' di David Lynch, e deceduto nella sua casa in New Jersey all'eta di 85 anni. Nato a Brooklyn da una ...È morto Angelo Badalamenti, compositore newyorkese originario di Cinisi (Palermo), noto, tra l'altro per la sua collaborazione con David Lynch, per il quale firmò la colonna ...Angelo Badalamenti, il compositore della musica di 'Twin Peaks' e di 'Mulholland Drive' di David Lynch, è morto a 85 anni.