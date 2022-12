Torna Striscia | Greggio e Iacchetti | “Niente ci può slegare”

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Una coppia inossidabile Corriere della Sera, di Renato Franco, pag. 45 Uno è ala notizia da 34 anni, l’altro da 28. Insieme hanno condotto 2.579 puntate. Da stasera Ezioe Enzono ancora lì, dietro il bancone del tg satirico di Canale 5. II vostro primo incontro?: «Avevo già incrociato Enzino dietro le quinte del Maurizio Costanzo Show. Poi, quando Antonio Ricci lo ha preso per, lo ha mandato a Roma, dove io stavo girando un film, e abbiamo approfondito la conoscenza al tavolo di un ristorante».: «Io però ero diffidente. Avevo paura di essere su Scherzi a parte. Del resto, basta guardare in faccia lui e Ricci, due che hanno fatto scherzi pure al Padreterno, per non fidarsi… Quando arrivo per la prima puntata, ...