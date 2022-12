Tiscali

Tre indizi fanno una prova: ladell'anno nel circuito WTA può essere solo Iga. E infatti la polacca è stata votata per la prima volta Player of the Year , dai giornalisti ...A chiusura di un 2022 eccezionale, coronato da una serie di 37 vittorie consecutive, Igaè stato eletta migliordell'anno dalla WTA . Ormai numero 1 al mondo dopo il ritiro dell'australiana Ashleigh Barty a marzo, la 21enne polacca ha messo in bacheca otto tornei ... Swiatek giocatrice dell'anno, Haddad Maia e Zheng sorprese: i WTA Awards Tre indizi fanno una prova: la giocatrice dell'anno nel circuito WTA può essere solo Iga Swiatek. E infatti la polacca è stata votata per la prima volta Player of the Year, dai giornalisti ...A chiusura di un 2022 eccezionale, coronato da una serie di 37 vittorie consecutive, Iga Swiatek è stato eletta miglior giocatrice dell’anno dalla WTA. Ormai numero 1 al mondo dopo il ritiro ...