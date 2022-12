Sci di Fondo Simone Mocellini è l’allodola messaggera di una nuova alba azzurra? Si può andare oltre Pellegrino

FondoItalia.it

Non si può non rimarcare la condizione di Francesco De Fabiani , in questo weekend davvero di gran lusso, quasi a riavere indietro la versione degli anni migliori. Sesto posto, sì, ma non regalato, ...TRENTO . Via Belenzani trasformata in una pista per lodi. Succederà il prossimo giovedì 26 gennaio, tre giorni prima della Marcialonga. Ci sarà anche questo evento suggestivo per celebrare a dovere i cinquant'anni della classicissima con gli ... Sci Nordico, Biathlon e Sci Alpinismo - Programma e orari delle gare della settimana (14-18 dicembre) REVINE LAGO - Fanno un'escursione sul Pian dele Femene per godersi le cime imbiancate. Ma al ritorno la bufera di neve imprigiona la loro auto al parcheggio La Posa, sopra i laghi di ...Qualificazioni Diretta tv su RaiSport+HD Diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player Diretta live testuale su OA Sport Finali Diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 2 (dalle ...