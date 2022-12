Ruba 100 Gratta e Vinci e poi torna in tabaccheria per riscuotere i vincenti | denunciato

(Di lunedì 12 dicembre 2022) RIETI – I Carabinieri della Stazione di Antrodoco hannoalla Procura della Repubblica di Rieti un ventenne del luogo, incensurato e insospettabile, per furto aggravato. Il giovane, approfittando di un momento di distrazione della cassiera in una, è riuscito a impossessarsi di più di 100 biglietti “”, molti dei quali risultati. Nei giorni successivi, i biglietti fortunati sono stati presentati per la riscossione dellata in diversi esercizi della proa. L’attività d’indagine, immediatamente intrapresa dai militari della Stazione di Antrodoco, con la collaborazione di altre Stazioni del Comando Proale, ha consentito di ricostruire i movimenti dell’uomo attraverso il meticoloso ...

