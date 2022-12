“Non entra più” GF Vip | boccone amarissimo per Alfonso Signorini | lo ha saputo poco fa

(Di lunedì 12 dicembre 2022) GF Vip 7,perche incassa il forfait di una concorrente: annunciata nelle settimane scorse Ginevra Lamborghini non entrerà nella Casa. Ginevra di cui si è parlato molto durante la puntata di sabato. Motivo: le parole di Marco Bellavia che non aveva gradito il suo reintegro nella Casa dopo l’espulsione dei mesi scorsi.ha chiesto spiegazioni sulle parole affidate a Twitter sulla sorella di Elettra Lamborghini. E Marco ha risposto: “Io l’ho perdonata, non volevo attaccare nessuno. – ha dichiarato Marco Bellavia – L’ho perdonata e noi siamo in buoni rapporti. La cosa però mi ha lasciato sorpreso. Non è che io mi posso incatenare davanti alla porta della casa per non farlare”. E Ginevra è andata all’attacco. ...

LA NAZIONE

... e un public cloud in cui la modalità condivisaè sempre in grado di fornire garanzie di ... l'Head of Presales Office di WESTPOLEnel dettaglio: "Sulla nostra piattaforma cloud Wespace siamo ...c'saper fare i capelli. Belen Rodriguez infatti è tornata con Stefano de Martino. L'usato sicuro va sempre bene. Ma veramente Zequila pensa ancora che un uomo, per essere considerato ... Basket, in Promozione la Ies non entra mai in partita a Firenze Il presidente del Consiglio annuncia per la prossima settimana "nuove norme per fermare la tratta" AGI - "Il governo non intende cambiare posizione sul tema dell'immigrazione": il presidente del consi ...