Non basta il taglio degli emendamenti | il problema delle legge di bilancio è nella maggioranza

Sprint e Sport

la bollitura della Ragioneria di Stato. E' il via libera di Bruxelles ormai quello che più conta. E l'aria da quella partiè mai troppo tollerante quando sul tavolo c'è il bilancio e la ...dire Goya. Il sindaco Antonio Spazzafumo , presente all'inaugurazione insieme al vice sindaco ...di contemplare capolavori dell'arte mondale e anche di riflettere come gli orrori della guerra... Chisola non basta: Re Kamal colpisce due volte, risponde Foschi e poi Viglietta al 94' tiene in vita il Fossano Da oltre tremila sono stati ridotti a 450, di cui 200 per le opposizioni. Ma Lega e Forza Italia hanno bisogno di misure bandiera molto evidenti ...Gialloblu sconfitti 3-1. In Brasile svanisce all’ultimo il sogno di riportare a Trento il sesto titolo iridato ...