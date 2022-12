Michael Schumacher | la moglie Corinna torna a parlare dell’ex pilota

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’incidente risale ormai al 29 dicembre 2013 Nove anni dopo il terribile incidente, sulle nevi di Meribel, il 29 dicembre 2013,e le sue condizioni di salute sono avvolte nel mistero. Nessuno se non pochi intimi amici e la famiglia, sanno realmente come sta. Nelle ultime ore, intanto a Canal + ha parlato la. Quest’ultima negli anni è diventata una figura centrale, testimone del percorso di riabilitazione e di cure del marito e custode della sua privacy.non ha dato aggiornamenti sullo stato di salute del marito ma ha parlato del passaggio del marito dalla Benetton alla Ferrari. Con la rossa è rimasto per ben 11 stagioni vincendo tutto: cinque titoli mondiali piloti e sei allori costruttori. Leggi anche:...

Virgilio Sport

Il prossimo 29 dicembre saranno passati ben nove anni da quel terribile incidente sugli sci di Meribel . Sulle condizioni fisiche effettive disi è detto tanto, ma la moglie Corinna ha sempre preferito tenere il più stretto riserbo. Ora però è tornata lei a parlare del marito, ricordando il grande momento del passaggio in ...... e che la famiglia di quest'ultimo donò a Enzo Ferrari per adottarlo sulle sue monoposto), la Ferrari F2003 GA di, reduce dal suo quarto titolo mondiale consecutivo insieme alla ... F1, Michael Schumacher in Ferrari: la moglie Corinna svela un retroscena Ai microfoni di Canal+ è tornata a parlare la dolce metà del sette volte campione del mondo. Ha raccontato dei particolari sull'approdo al Cavallino del tedesco nel 1996.Formula 1, altro inverno di passione e di ansia per i tifosi di Lewis Hamilton: i rumors sul suo ritiro tornano ad intensificarsi.