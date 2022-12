Iran | un altro manifestante condannato a morte

Leggi su open.online

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Continuano le condanne ain, in risposta alle proteste che da oltre tre mesi attraversano il Paese dopo l’uccisione della giovane Mahsa Amini, arrestata a settembre per non aver indossato correttamente l’hijab. Secondo l’agenzia stampa della magistratura Mizan, un secondoMajidreza Rahnavard è stato giustiziato questa mattina – lunedì, 12 dicembre – a Mashhad, una città al nord-est di Teheran. Secondo i media locali, Rahnavard sarebbe statoper «muharebeh», «la guerra contro Dio», per aver accoltellato adue Basiji – i componenti della forza paramilitare fondata dall’ayatollah Khomeini – Hossein Zeinalzadeh e Danial Rezazadeh, e averne feriti altri quattro il 17 novembre scorso nella provincia di Khorasan Razavi. L’agenzia legata alla magistratura ha inoltre ...