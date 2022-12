Gregucci | “Napoli irraggiungibile È sullo stesso livello del Milan di Gullit e Van Basten”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Per Angeloiled èdeldie VanA “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Angelo, ex allenatore di Fiorentina, Inter e Manchester City. Pensieri sul Mondiale? “Sto seguendo la competizione, non ho la presunzione di prevedere ciò che si verificherà. Ci siamo sdoganati dall’antico concetto di calcio europeo, la musica sta cambiando, la forbicina si è un po’ ristretta. Non c’è più il dominio mondiale dell’Europa e il talento del Sud America. È in atto un concorso di colpo, i talenti europei e sudamericani si sono ridotti, ma sono incrementate anche le motivazioni di ...