(Di lunedì 12 dicembre 2022) L'indagine della Squadra Mobile di Milano che ha portato a dieci arresti per 'ha dimostrato come l'attività non si fosse fermata nemmeno durante il. Anzi, nel corso di una ...

Agenzia ANSA

... hanno sempre beneficiato, coltivando un'illusione - o una maleodorante bugia: quella che... ma neppure questo calza, perché la maggior parte deglie dei condannati di allora fu mandato al ...L'indagine della Squadra Mobile di Milano che ha portato a dieci arresti per 'ndrangheta ha dimostrato come l'attività non si fosse fermata nemmeno durante il covid . Anzi, nel corso di una ... Gli indagati per 'ndrangheta volevano lucrare sui morti Covid L'indagine della Squadra Mobile di Milano che ha portato a dieci arresti per 'ndrangheta ha dimostrato come l'attività non si fosse fermata nemmeno durante il covid . (ANSA) ...I due ragazzi indagati per il delitto potrebbero essere solo semplici esecutori. Non si esclude che dovessero “dare una lezione” a Paolo, ma che la situazione sia degenerata ...