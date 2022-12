Francia | Le Graet trattiene Deschamps | ' Spero resti come CT ma dipende da '

Calciomercato.com

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", Le...... Le, sul futuro di Didier Deschamps e se rimarrà sulla panchina dei Blues Intervistato da L'Equipe, il presidente delle federcalcio francese, Noel Leha commentato la possibile permanenza ... Francia, il Presidente Le Graet: 'La fascia One Love Seguiamo le regole della FIFA' "Abbiamo la fortuna di avere un buon allenatore, un buono staff tecnico, i giocatori non hanno bisogno di essere rassicurati. Trovare un allenatore ...Noël Le Graët, numero uno della Federcalcio francese, ha promosso Deschamps: il tecnico deciderà il suo futuro sulla panchina della Francia ...