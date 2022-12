(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Lanon sembra aversulImu. Secondo un'elaborazione di Centro Studi Enti Locali (), realizzato per Adnkronos e dedicato a questo tributo, analizzando gli scostamenti degli anni 2020 e 2021 rispetto all'annualità 2019, il principale dato che emerge è il mancato 'crollo' delcomplessivo. A livello diordinario, nel 2019 sono stati incassati 12.448.325.927 euro, nel 2020 13.228.350.288 e nel 2021 13.773.168.830. Nel 2020, rispetto al 2019, ilè aumentato del 6,26% (+780.024.361,17 euro), mentre nel 2021 il confronto con il 2019 restituisce una variazione in aumento del 10,65% (+1.324.842.903,65 euro). Nel 2021 si registra un ulteriore incremento del +3,96% sul 2020 (in valore ...

Adnkronos

L'altra grande incognita che rischia di compromettere la riuscita di questo piano su cui l'Ue, rileva il, ha scommesso per uscire dalla terribile crisi economica innescata dallae al ......2022 - 2023 è partito sotto il segno del superamento della didattica a distanza - ricorda- e ... Stando alle stime di 'Save the children', nel primo anno dall'inizio della, bambini e ... Csel: "Pandemia e ristori non hanno inciso sul gettito Imu" (Adnkronos) - La pandemia non sembra aver inciso sul gettito Imu. Secondo un'elaborazione di Centro Studi Enti Locali (Csel), realizzato per Adnkronos e dedicato a questo tributo, analizzando gli scos ...