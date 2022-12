ARPA Piemonte | Concorso per 11 Assistenti Amministrativi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delha indetto unPubblico per la ricerca di 11 Figure Professionali come Assistente Amministrativo, il citato Personale sarà inquadrato in categoria C. Per queste Posizioni é previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diIl responsabile del Dipartimento affarie personale dell'ha indetto, con propria determinazione n. 1024 del 4 novembre 2022,pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di undici posti di assistente amministrativo, categoria C. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo integrale del bando di, i requisiti per partecipare e ...

