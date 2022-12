“Abbiamo fatto una grande partita rimontando due gol con personalità e ritmo contro una squadra oggettivamente forte C’è stata anche molta sfortuna | il secondo gol è nato da una carambola sul rinvio di Santoro Sul primo e sul terzo si poteva fare meglio a livello difensivo ma mi sento di dire che la sconfitta è immeritata per quanto abbiamo espresso in campo”

Basketmarche.it

Lodetto moltissime volte, ma vale davvero la pena ripeterlo: il nostro Universo nasconde (... Proprio ilche sembri appartenere all'universo primordiale (e che abbia, dunque, un aspetto ...Quandodelle pomeridiane, con un pubblico diciamo... un po' più adulto, è stato belle vedere le reazioni: sono immobili, non capiscono. Il testo va seguito, non è semplicissimo. Poi ci ... Real Sebastiani, coach Dell'Agnello ''Abbiamo fatto una settimana fantastica, dobbiamo essere molto contenti'' - Serie B Girone C Certo l’azienda ha anche altre vantaggi. Con il venerdì chiuso, risparmia sui costi. «Avremmo fatto questa scelta in ogni caso, perché utile anche al lavoratore - dice Chiriotti -. Tra i “pro” va ...Il sesso Può attendere, almeno per molte star. Sono tante le celeb che hanno deciso di abbracciare un periodo di castità, lasciando al futuro le notti di passione. L’ultima ad aver rivelato la sua po ...