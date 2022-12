UFFICIALE – Orsato designato per una semifinale del Mondiale | squadra tutta italiana!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 11 dicembre 2022) L’Italia non è mai stata completamente fuori dal: in Qatar, infatti, c’è sempre stata unaitaliana, quella arbitrale. Dopo aver diretto la partita inaugurale tra Qatar e Ecuador, e una seconda durante i gironi, tra Argentina e Messico,non è statoper ottavi e quarti di finale. Come si pensava, però, il fischietto italiano scenderà in campo in una delle due semifinali del torneo.Accompagnato dagli assistenti Carbone e Giallatini,, dalla sezione di Schio, dirigerà Argentina-Croazia. A completare la, ci saranno Irrati e Valeri in sala VAR. Per, con questa designazione, svanisce il sogno della finale. Alice Bonora